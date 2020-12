Landtag geht mit Corona-Befragung in Winterpause

Welche Corona-Maßnahmen sind sinnvoll, welche nicht? Neben den üblichen Debatten nach Regierungserklärungen und Fraktionsanträgen gibt es seit Dezember einmal pro Woche die Möglichkeit, die Mitglieder der Staatsregierung direkt zur Pandemie zu befragen.

Es wird erwartet, dass Kultusminister Michael Piazolo (FW) den gestrigen Ausfall der Onlineplattform Mebis erklären muss. Nachdem die staatliche Plattform für den Distanzunterricht in der ersten Jahreshälfte immer wieder abgestürzt war, hatte das Ministerium Besserung gelobt.

Steuersenkung für Fernbustickets?

Zur letzten Plenarsitzung in diesem Jahr konnten die Fraktionen auch noch Dringlichkeitsanträge einreichen. So drängen zum Beispiel die Freien Wähler beim Bund auf eine Senkung der Umsatzsteuer auch für Fernbus-Tickets. Bislang gilt eine solche Verbilligung nur für Bahntickets. Die Bahn aber fahre in ländlichen Regionen oft gar nicht, argumentieren die Freien Wähler.

Mehr Geld für Minijobber?

Die Opposition auf den Plan rufen dürfte der Antrag der CSU, während der Coronakrise die Verdienstgrenze bei Minijobs generell durchlässiger zu machen. So sollen zum Beispiel Studenten in der Pflege als Minijobber mehr verdienen können, ohne erhöhte Sozialbeiträge zu zahlen. Die 450-Euro-Grenze soll nach dem Willen der CSU für maximal fünf Monate aufgehoben werden.

Es wäre eine Verlängerung der Sonderregelung, die bereits bis Ende Oktober gegolten hat. Durch die Ausnahmeregelung sollten Firmen und Organisationen die Minijobber in der Corona-Pandemie länger beschäftigen können.