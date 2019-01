Landtag gedenkt der NS-Opfer

Der Gedenkakt im Landtag stellt die Geschichten von Zeitzeugen in den Mittelpunkt. So wird zum Beispiel Else Höllenreiner für ihren Mann Herrmann sprechen. Der Sinto war im Konzentrationslager Auschwitz.

Ein weiterer Redner ist Abba Naor. Als 13-Jähriger wurde der gebürtige Litauer in ein Ghetto deportiert und kam dann in mehrere Konzentrationslager. Heute ist er Vizepräsident des "Comité International de Dachau" und engagiert sich sehr, zum Beispiel den jungen Leuten die Erinnerung an die Verbrechen nahe zu bringen.

Wichtig, Überlebende zu Wort kommen zu lassen

Es sei sehr wichtig, die letzten Überlebenden des Nazi-Terrors zu Wort kommen zu lassen, sagt Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Diese würden bewusst machen, dass die Verbrechen wirklich stattgefunden hätten und man sie nicht relativieren könne. Die, die berichten können, werden immer weniger. Es liege in unserer Verantwortung, nicht zu vergessen, betont die Landtagspräsidentin.