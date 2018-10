25.10.2018, 11:06 Uhr

FDP hadert mit Sitzordnung im Landtag

Der Landtag will sich bei der Sitzordnung am Vorbild des Deutschen Bundestags orientieren: Ganz rechts die AfD, dann in dieser Reihenfolge FDP, CSU, Freie Wähler, SPD und Grüne. Das haben die Geschäftsführer der sechs Landtagsfraktionen ausgemacht.