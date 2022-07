Landtag entscheidet über neues Hochschulgesetz

Bayerns Universitäten sollen fit werden für den globalen Wettbewerb: Unabhängiger, schneller und ökonomischer. Zweieinhalb Jahre wurde um den Gesetzentwurf gerungen, der ehemalige Wissenschaftsminister Bernd Sibler, der das Gesetz angestoßen hat, ist inzwischen nicht mehr im Amt.

Bis man sich einigen konnte, war es ein weiter Weg - sagt Bayerns jetziger Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU). Bayern bekomme das "modernste Hochschulrecht" Deutschlands. "Wir hatten unzählige Anhörungen", so Blume, "tausend Eingaben und Stellungnahmen". Jetzt, so der Wissenschaftsminister, habe man ein Gesetz, das "ganz ganz breit getragen" werde.

Umsetzung wissenschaftlicher Ideen in Geschäftsmodelle

Die Reform soll unter anderem Spitzenforscher und Talente an die bayerischen Unis locken, die Berufungsverfahren werden erleichtert. Besonders hoch qualifizierte Professorinnen und Professoren können ohne langwierige Ausschreibung durch die Uni-Leitung berufen werden. Ein ebenso wichtiges Ziel ist es, dass die Unis unternehmerischer und Start-ups gefördert werden. Dazu solle, so Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume, an allen bayerischen Hochschulen ein Gründerzentrum eingerichtet werden.

Um da noch mehr Freiheiten zu schaffen, mache man auch etwas, was es nirgendwo anders gibt. Es könnten Gründungsfreisemester genommen werden von Professorinnen und Professoren, um mit den Studierenden und den Promovenden, die Ideen und die wissenschaftliche Erkenntnis in erfolgreiche Geschäftsmodelle umzusetzen.

Geisteswissenschaften werden nicht zurückgesetzt

Die Geistes- und Sozialwissenschaften sollen nicht zurückstecken, das hatten Kritiker zunächst befürchtet. Denn Geld verdienen lässt sich mit diesen Fächern im unternehmerischen Sinne kaum. Für die Präsidentin der Universität Augsburg, Sabine Doering-Manteuffel, ist die Reform trotzdem gelungen: Hightech bedeute nicht nur, "in die technologieorientierten Fächer zu investieren". Man könne Spracherkennung, Bilderkennung, Texterkennung damit verbinden. So werde man auch in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften "auf jeden Fall besser".

Angekündigte Reform der Uni-Verwaltung gekippt

Künftig sollen in den Hochschulleitungen 40 Prozent der Posten mit Frauen besetzt werden, und auch in den Ebenen darunter soll sich etwas tun. Ebenso können Studierende künftig nicht nur an den Unis, sondern auch an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ihren Doktor machen.

Die groß angekündigte Reform der Uni-Verwaltung wurde allerdings gekippt - zu groß waren die Widerstände. Eine solche Reform braucht es aber noch, fordert Torsten Utz, einer der Sprecher der bayerischen Landes-ASten-Konferenz, also der Studierendenvertretung. "Man hätte gerade bei der internen Governance neue Strukturen zulassen müssen", sagt Utz. Man hätte sich besser auf die Zukunft einstellen müssen. "In der Welt, in der wir leben, in der sich alles schnell verändert," darauf seien die Hochschulen nicht wirklich vorbereitet.

Ebenso kritisieren die Studierenden, dass es keinen Punkt zur Nachhaltigkeit in der neuen Reform gibt und dass Hochschulen für Nicht-EU-Ausländer nun wieder Studiengebühren kassieren können, sagt Sprecherin Johanna Weidlich von der Landes-ASten-Konferenz. "Eine der erklärten Aufgaben im Hochschulgesetz ist die Internationalisierung." Man versuche Leute aus dem Ausland für Deutschland zu gewinnen. Da mit Studiengebühren noch einen Hebel reinzusetzen sei absolut falsch und gehe nach hinten los.

Blume verteidigt Studiengebühren für "internationale Studenten"

Wissenschaftsminister Blume weist diese Vorwürfe zurück. Der Freistaat profitiere kaum von diesen internationalen Studierenden, weil sie nach der Ausbildung in die Heimat zurückkehren. Deswegen seien Gebühren für einzelne Fächer durchaus sinnvoll. Insgesamt ist es also eine kleine Reform, die weniger aneckt als der ursprünglich geplante große Umbau der Forschungseinrichtungen.