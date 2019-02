01.02.2019, 16:28 Uhr

Landtag ehrt 39 Persönlichkeiten mit Verfassungsmedaille

Die Verfassungsmedaille ist der am seltensten vergebene Orden in Bayern. Der Landtag hat sie heute an 39 Persönlichkeiten überreicht. Die Ehrung in Gold ging an die Abgeordneten Inge Aures, Jürgen Heike, und an Bundesentwicklungsminister Gerd Müller.