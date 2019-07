Landtag diskutiert über Verbot der Neonazi-Gruppe Combat 18

Der Name ist Programm: Combat 18 steht für Kampfgruppe Adolf Hitler. Die Mitglieder verstehen sich als "politische Soldaten". Immer wieder sind Personen aus dem Umfeld von Combat 18 mit Gewalttaten aufgefallen. Es gibt zudem Indizien, die auf Kontakte insbesondere fränkischer Combat-18-Mitglieder zur Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) hinweisen.

Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer angekündigt, ein Verbot von Combat 18 prüfen zu lassen. Die Grünen im bayerischen Landtag wollten nun mit einem Dringlichkeitsantrag im Innenausschuss erreichen, dass sich die Staatsregierung auf Bundesebene für ein schnelles Verbot einsetzt. Die SPD forderte zusätzlich zum Combat 18-Verbot auch ein Verbot des rassistischen Ku Klux Klan.

Antrag von SPD und Grünen abgelehnt

Außerdem solle jeder positive Bezug auf beide Organisationen unter Strafe gestellt werde. Mit den Stimmen von CSU, Freien Wählern und AfD lehnte der Ausschuss die Anträge von Grünen und SPD jedoch ab. Man wolle zwar grundsätzlich das Gleiche, betonten CSU-Vertreter im Ausschuss, doch zuständig für das Verbot sei das Bundesinnenministerium. Dort werde die Angelegenheit derzeit geprüft, dem wolle man nicht vorgreifen. Am Ende stimmte der Ausschuss aber auf Antrag der CSU einstimmig dafür, die Prüfung des Verbots von Combat 18 durch das Bundesinnenministerium zu begrüßen.

Ursprung von Combat 18 liegt in Großbritannien

In den 1980er Jahren entstand in Großbritannien eine gewaltbereite extrem rechte Skinheadszene. Zentrale Bedeutung hatte dabei die Musik. Mittels Rechtsrock wurde extrem rechte Ideologie verbreitet, das Zusammengehörigkeitsgefühl bestärkt und vor allem viel Geld verdient. Im Zentrum der Neonazi-Rechtsrock-Szene stand das Netzwerk Blood & Honour, auch dies ein Name mit NS-Bezug: Blood & Honour bedeutet auf deutsch Blut und Ehre. Dieser Spruch war in das Koppelschloss der Hitlerjugend geprägt und in die Klinge der HJ-Fahrtenmesser geätzt.

Combat 18 versteht sich als "bewaffneter Arm von Blood & Honour"

Mehrfach fiel das Netzwerk mit Terroranschlägen auf: 1997 verschickten Combat 18-Aktivisten Briefbomben an Prominente, eine Antifaschistische Gruppe und Konkurrenten im Rechtsrock-Geschäft. Ein Neonazi aus dem Umfeld von Combat 18 verübte 1998 in London drei folgenschwere Nagelbomben-Anschläge auf Migranten und eine Schwulenbar. 137 Menschen wurden damals teils schwer verletzt, drei Menschen wurden getötet, darunter eine hochschwangere Frau. Es gibt Hinweise darauf, dass diese Attentate dem NSU als Vorbild für seinen verheerenden Nagelbombenanschlag in der Kölner Keupstraße dienten.

Während das Netzwerk Blood & Honour bereits im Jahr 2000 in Deutschland verboten wurde, darf Combat 18 bis heute weiterexistieren. Zuletzt waren Combat 18-Mitglieder in Bayern vor zwei Jahren aufgefallen: Am Grenzübergang im oberfränkischen Schirnding stoppte die Sondereinheit GSG9 ein Dutzend Neonazis, die gerade von einem Schießtraining in Tschechien kamen. Damals wurden auch Munition und Waffen beschlagnahmt.