Landtag: Ausschüsse nehmen Arbeit auf

Heute haben die 14 Ausschüsse im neu gewählten Bayerischen Landtag ihre erste Sitzung. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Wahl der Vorsitzenden und ihrer Stellvertreter. In der Regel sind diese Wahlen reine Formsache, schließlich wurde bereits vergangene Woche geklärt, welche Fraktion in welchem Ausschuss den Vorsitz bekommt.

Welche Partei darf welchem Ausschuss vorsitzen?

So kam die AfD ausgerechnet zum Vorsitz im Bildungsausschuss trotz vieler Bedenken und Protesten von Bildungsverbänden. Den Vorsitz soll hier nun der Förderpädagoge Markus Bayerbach von der AfD übernehmen. Den wichtigsten Ausschuss, den Haushaltsausschuss hat sich die CSU gegriffen, diesen übernimmt Josef Zellmeier. Aufgrund ihres guten Abschneidens bei der Wahl konnten sich die Grünen den Innenausschuss sichern – dort übernimmt der frühere Grünen-Fraktionsvorsitzende Martin Runge den Vorsitz.

Neuer Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr

In einigen Ausschüssen stapeln sich offenbar schon Petitionen und Anträge – dort wird wohl darüber diskutiert werden, ob in der kommenden Woche bereits zur ersten Arbeitssitzung eingeladen wird. In der vergangenen Legislaturperiode waren es noch 13 Ausschüsse – neu dazugekommen ist der Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr.