Landtag: AfD kämpft weiter um Platz in Kontrollgremium

Neuer Anlauf, neuer Name: Franz Bergmüller (AfD) will Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium werden. Der 56-jährige Gastwirt, Metzger und Immobilienunternehmer will die Arbeit des bayerischen Verfassungsschutzes überwachen. Der wirft seinerseits immer wieder ein Auge auf verschiedene AfD-Mitglieder, wegen Kontakten in die rechtsextreme Szene.

Die anderen Landtagsfraktionen haben deswegen die Wahl aller AfD-Kandidaten in ein parlamentarisches Gremium, dessen Aufgabe es ist, die Tätigkeiten dieser Sicherheitsbehörde zu kontrollieren, bisher blockiert.

AfD-Kandidaten von anderen Fraktionen blockiert

Schon seit ihrem Einzug ins Maximilianeum bemüht sich die AfD-Fraktion um einen Sitz im Kontrollgremium und scheiterte stets an der erforderlichen Mehrheit im Landtag. Daher besteht das Gremium seit 2018 auch nur aus sechs statt sieben Mitgliedern, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Die AfD sieht dadurch ihre Rechte als Oppositionsfraktion massiv verletzt. Deshalb zog sie auch vor den bayerischen Verfassungsgerichtshof (BayVGH), um sich einen Sitz zu erstreiten. Doch der BayVGH hat den Antrag der AfD-Fraktion Ende August als unzulässig abgelehnt.

Horst Arnold: Bergmüller an seinen Äußerungen messen

Auch bei der Wahl heute geht es um Vertrauenswürdigkeit. Für Horst Arnold, SPD- Landtagsabgeordneter und selbst Mitglied im Kontrollgremium, steht fest: Ob sich der AfD-Abgeordnete Franz Bergmüller im Plenum durchsetzen kann, werde an seinen bisherigen Äußerungen im Landtag zu messen sein. "Wer von 'fremdländischen Tätern' oder von Personen, die 'von der Staatsregierung als Flüchtlinge oder Migranten bezeichnet‘ werden, spricht, sät begründete Zweifel an seiner verlässlichen Eignung für eine Funktion in diesem hochwichtigen und sensiblen Gremium", so Arnold zum BR.

Tobias Reiß: Fraktion macht keine Wahlvorgaben

Zugleich erklärt der Jurist Arnold, die Wahl zum Mitglied des Kontrollgremiums sei eine demokratische Entscheidung von Abgeordneten, die verfassungsgemäß nur den Gesetzen und ihrem Gewissen verpflichtet sind.

Auch der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Fraktion, Tobias Reiß, betont die Stimmfreiheit der Abgeordneten bei der Wahl: "Wir werden da als Fraktion keine Vorgaben machen."