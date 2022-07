Landtag: AfD-Antrag für Römermuseum in Augsburg abgelehnt

Augsburg hat ein riesiges archäologisches Erbe aus der Römerzeit, aber schon seit zehn Jahren kein passendes Museum mehr dafür. Das städtische Museum damals war in einer Kirche untergebracht und musste wegen statischer Probleme des Gebäudes geschlossen werden. Seither lagern die wertvollen Funde in Kisten. Die AfD im bayerischen Landtag hat jetzt vorgeschlagen: Der Freistaat soll ein staatliches Museum für römische Geschichte in Augsburg errichten.

AfD: Museum wäre "tolles Angebot vom Freistaat"

Augsburg werde voraussichtlich auch in den nächsten Jahrzehnten nicht in der Lage sein, ein neues städtisches Museum zu bauen oder die Kirche, in der das Museum untergebracht war, zu sanieren, so die AfD – die Stadt ist hoch verschuldet. Der Freistaat hingegen könne mit dem Bau und dem Betrieb eines Bayerischen Museums für römische Geschichte ein tolles Angebot machen.

Fraktionen lehnen den AfD-Antrag ab

Alle anderen Fraktionen im bayerischen Landtag sehen das nicht so – sie haben den AfD-Antrag abgelehnt. Augsburg wolle ja die Zuständigkeit für das Römer-Museum gar nicht abgeben, begründet das die FDP. Ähnlich sehen das die Freien Wähler und fügen hinzu, dass es mit der Archäologischen Staatssammlung in München schon ein staatliches bayerisches Museum für diese Epoche gebe und dem gegenüber mehr dezentrale, städtische Museen brauche.

Mehr Zeit für Augsburg - und auch mehr Geld?

Die Grünen verweisen darauf, dass Augsburg selbst schon mitten in den Planungen für ein neues Museum stecke. Man müsse der Stadt Zeit geben, sagt auch die SPD. Und fordert den Freistaat gleichzeitig dazu auf, die Stadt Augsburg finanziell dabei zu unterstützen. Das geschehe schon, zum Beispiel über die Landesstelle für nichtstaatliche Museen, sagt die CSU - die ansonsten ähnlich argumentiert wie die anderen Fraktionen, die den Antrag abgelehnt haben.

Kritik: Stadt Augsburg wolle kein staatliches Museum

Aus der AfD selbst kam zum abgelehnten Antrag entsprechende Kritik: Die Begründungen, warum ihr Antrag abgelehnt wurde, seien fadenscheinig und die anderen Fraktionen hätten der Idee nicht zustimmen wollen, nur weil sie von der AfD gekommen sei. Insgesamt kam von den Fraktionen Kritik an der Haltung der Stadt: Sie wolle gar kein staatliches Römermuseum, sondern die Zuständigkeit behalten.

Geld im Staatshaushalt für später

Von SPD und Grünen kam das Signal, mögliche Augsburger Museumspläne finanziell zu unterstützen. Die Grünen stellten beispielsweise eine sogenannte Verfügungsermächtigung im Staatshaushalt in den Raum, was vereinfacht bedeutet: Jetzt ist noch kein Geld verfügbar, aber es gibt eine Zusage für einen späteren Zeitpunkt.