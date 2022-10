Landskreis Landsberg stellt eigene Regionenmarke vor

Der Landkreis Landsberg möchte künftig mit einer eigenen Regionenmarke für sich werben. Nach gut einjähriger Planungs- und Konzeptionsphase hat Landrat Thomas Eichinger die neue Marke "Landsberg Ammersee Lech" vor Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Handwerk, Kultur und Tourismus auf dem Ammersee-Dampfer "MS Utting" vorgestellt.

Türkis wie Lech und Ammersee

Das Logo soll die regionale Identität des Landkreises zwischen den Zentren München, Augsburg und dem Voralpenraum repräsentieren. Zwei blaue Wellen deuten die in der Region bedeutenden Gewässer Ammersee und Lech an. Die türkise Farbe leite sich ebenfalls aus Ammersee und Lech ab, deren Wasser "je nach Lichtstimmung türkis leuchtet", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Logo soll Fachkräfte anlocken

Mit der Marke verfüge der Landkreis nun über "ein Instrument, welches die regionale Identität und die besonderen Qualitäten des Landkreises widerspiegelt", wird Landrat Eichinger zitiert. Langfristig solle sie helfen, "Fachkräfte, Investoren, Touristen, und Einwohner für die Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft“ zu gewinnen. Die "herausragenden Qualitäten" des Landkreises als "Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum" sollen dafür in den Vordergrund gestellt werden. Nicht zuletzt solle die Bekanntheit des Landkreises generell erhöht werden.

Regionenmarken immer mehr im Kommen

Immer mehr Landkreise und Kommunen setzen auf die Vermarktung ihrer unverwechselbaren Identität über eine eigene Regionenmarke. So haben sich etwa südlich an den Landkreis Landsberg angrenzend bereits die Stadt Schongau, der Markt Peiting und die Gemeinde Altenstadt zur Region "Ammer Lech Land" zusammengeschlossen, östlich wirbt der Nachbarlandkreis Starnberg als "StarnbergAmmersee"-Region für sich.