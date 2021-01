Landshuts Oberbürgermeister Putz kritisiert langsames Impftempo

Einen Monat nach Beginn der bundesweiten Impfkampagne gegen das Coronavirus können am morgigen Donnerstag, im Impfzentrum der Stadt Landshut, erstmals 60 Bürgerinnen und Bürger der höchsten Priorisierungsstufe geimpft werden, die nicht in einer Senioren- oder Pflegeeinrichtung wohnen. Das gab die Stadt am Mittwochnachmittag bekannt. Die entsprechenden Termine wurden bereits verbindlich an registrierte Personen vergeben.

OB Putz kritisiert Verzögerungen beim Impfen

Gleichzeitig kritisierte Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos) das Fehlen größerer Impfstoff-Mengen. Jede Verzögerung beim Impfen gefährde täglich hunderte Menschenleben. Eingeladen zu den ersten Impfungen außerhalb von Einrichtungen in Landshut wurden fast ausschließlich Senioren über 80 Jahre sowie einige wenige Personen aus dem Bereich Medizin und Pflege, die ebenfalls der höchsten Priorisierungsstufe angehören und bisher nicht immunisiert wurden.

"Diese ersten Impfungen von zuhause lebenden Senioren sind ein ermutigendes Signal für das Voranschreiten der Impfkampagne", sagte Putz. "Wir kommen dem von uns allen ersehnten Ende der Pandemie dadurch wieder ein kleines Schrittchen näher – auch wenn wir mit dem Impftempo bundesweit natürlich überhaupt nicht zufrieden sein können."

Stadt hat seit Mitte Dezember "Impf-Infrastruktur"

Dabei hält die Stadt Landshut – wie viele andere Kommunen – seit Mitte Dezember 2020 die nötige Infrastruktur vor, um schnell breite Teile der Bevölkerung immunisieren zu können. "Unser Impfzentrum ist eigentlich darauf ausgelegt, täglich bis zu 300 Menschen zu impfen. Dazu kommen noch die Kapazitäten der mobilen Impfteams", so der Oberbürgermeister. "Alle Mitarbeiter, Ärzte und Sanitäter sind bereit und warten seit Wochen darauf, mit voller Kraft loslegen zu können." Doch das sei weiterhin nicht möglich, weil nach wie vor viel zu wenig Impfstoff geliefert werde, so Putz.

Es sei auch nicht absehbar, wann endlich in größerem Stil geimpft werden könne. "Das ist natürlich äußerst unbefriedigend und führt verständlicherweise bei vielen priorisierten Bürgerinnen und Bürgern, die trotz ihrer Registrierung bisher vergeblich auf einen Impftermin warten, zu großem Unmut."

Leider hätten die Kommunen auf die Situation jedoch keinen Einfluss: "Wir können nur immer wieder an die Verantwortlichen im Bund und in der EU appellieren, dieses Problem schnellstens zu lösen", sagte Putz.

Infektionsgeschehen in Landshut entspannt sich

Ungeachtet der nur langsamen Impffortschritte hat sich das Infektionsgeschehen in der Stadt Landshut in den vergangenen Tagen spürbar entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch nach Angaben des Robert Koch-Instituts noch bei 94,0 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und fiel damit sogar unter die 100er-Marke.

"Die strikten Maßnahmen und schmerzhaften Einschränkungen, die wir uns seit Wochen zumuten müssen, scheinen also endlich die erhoffte Wirkung zu zeigen", stellte OB Putz fest. Der positive Trend werde mit Blick auf die Zahlen der Vorwoche besonders deutlich: "Damals waren wir mit einem Inzidenzwert von rund 207 noch einer der bayerischen Corona-Hotspots, jetzt liegen wir unter dem in dieser Zeit ebenfalls gesunkenen Bundes- und Landesdurchschnitt." Dies sei ein Verdienst aller Bürgerinnen und Bürger, die sich "in ihrer übergroßen Mehrheit sehr diszipliniert an die Corona-Regeln" gehalten hätten.

OB Putz: "Ansporn, jetzt durchzuhalten"

Ein erstes Etappenziel sei damit erreicht, mehr allerdings nicht, so Putz weiter: "Wir müssen die Infektionszahlen nochmals halbieren, um bei der Inzidenz den Zielwert von 50 zu erreichen und möglichst dauerhaft zu unterschreiten." Dass dies auch bei kaltem Winterwetter machbar ist, habe die Entwicklung der vergangenen Woche bewiesen. "Das sollte für uns alle Ansporn sein, jetzt durchzuhalten", so Putz.