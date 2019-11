Landshuts OB zieht erste Konsequenzen gegen Museumschef

Die Vorwürfe gegen den Leiter der Städtischen Museen, Landshut Franz Niehoff, wegen fragwürdiger Vergabepraktiken haben jetzt erste Konsequenzen. Das haben Recherchen des Bayerischen Rundfunks ergeben. Ab sofort darf Franz Niehoff keine Auszahlungsanordnungen mehr alleinverantwortlich unterzeichnen. Das geht aus einem Schreiben von Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP) auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks hervor. Wörtlich schreibt der Rathauschef:

"Ab sofort sind Unterschriften des Mitarbeiters nur noch mit Gegenzeichnung eines Vorgesetzten oder dessen Vertreter rechtswirksam."

Vergabepraxis von Rechnungsprüfung kritisiert

Zuvor hatte die Rechnungsprüfung in nichtöffentlicher Sitzung des Stadtrates die Vergabepraxis des Museumchefs kritisiert. Nach Informationen der "Landshuter Zeitung" soll dabei wörtlich von "Hoflieferantentum" die Rede gewesen sein. Oberbürgermeister Putz kündigte in dem Schreiben an den BR an, die Vorgänge jetzt genau zu überprüfen und dann endgültige Konsequenzen zu ziehen.

Nicht die einzige Kritik

Derzeit könne er aus Fürsorgepflicht gegenüber dem Mitarbeiter keine weitere Stellungnahme abgeben. Der Leiter der städtischen Museen Franz Niehoff war zuletzt auch wegen des Umgangs mit dem künstlerischen Erbe des international renommierten Bildhauers Fritz Koenig in die Kritik geraten.