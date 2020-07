Landshuts neues Umweltamt - Wer hats erfunden?

Landshut erhält unter dem Dach des Rechtsreferats ein "Amt für Umwelt, Klima- und Naturschutz". Das hat die Stadt am Dienstagabend in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Skurril dabei: Wenige Stunden zuvor hatte die Stadtratsfraktion der Grünen einen solchen Antrag gestellt. Trotzdem herrscht in einem Punkt keine Einigkeit.

Idee der Grünen bereits in die Tat umgesetzt

Die Grundsatzentscheidung für ein Umweltamt habe Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP) den Angaben der Stadt zufolge jedoch schon vor Wochen getroffen, die entsprechende Verfügung sei in der finalen Abstimmung.

"Die Idee ist gut - allerdings bereits in die Tat umgesetzt. Der Anregung der Grünen hätte es daher gar nicht mehr bedurft. Dennoch freue ich mich, dass meine Initiative offensichtlich parteiübergreifend befürwortet wird." Alexander Putz, Oberbürgermeister der Stadt Landshut

Umweltthemen würden in Landshut traditionell einen hohen Stellenwert genießen, so der Rathauschef weiter, zudem gewinne der Klimaschutz weltweit immer mehr an Bedeutung. Eine Uneinigkeit gibt es aber.

Landshuts Grüne fordern Ausschreibung

Während aus dem Rathaus bereits ein Leiter des neuen "Amtes für Umwelt, Klima- und Naturschutz" benannt wurde, fordern die Grünen, diesen Posten extern auszuschreiben. Die Stadt hatte bekannt gegeben, dass Thomas Rottenwallner Chef des Amtes werden soll. Er leitete bislang den Fachbereich Umweltschutz im Ordnungsamt.