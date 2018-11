Landshuter Wahrzeichen muss restauriert werden

An den Fenstern der berühmten Martinskirche in Landshut können die Restaurierungarbeiten beginnen. Vor rund einem Jahr waren die Mängel so groß geworden, dass Sicherungsgerüste in der Kirche angebracht werden mussten.

Betroffen sind die großen Fenster

Aufmerksame Beobachter können einige Schäden in der Landshuter Kirche schnell entdecken: Herausgebrochene Steine sind zu sehen, genauso wie mit Mörtel ausgebesserte Stellen. Betroffen sind fast alle der rund 20 Meter hohen Fenster. In den vergangenen Monaten wurde von Experten ein Restaurierungsplan erstellt. Die Arbeiten an den geschädigten Fenstern gelten als eine höchst diffizile Aufgabe nahezu ohne Vergleichswerte von anderen Kirchen.

Mitte November wird nun an dem Fenster an der Nordseite, wo bereits außen ein Gerüst steht, mit der Arbeit begonnen. Wenn alles gut geht, ist dieses Musterfenster im Sommer 2019 fertig. Insgesamt wird von mehreren Millionen Euro Kosten ausgegangen. Genaue Zahlen sollen heute Vormittag bei einem Pressetermin vorgestellt werden.