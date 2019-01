Landshuter streiten über Straßenerschließungsgebühren

Noch keine Entscheidung gefallen

Nach der Veranstaltung heißt es für die Betroffenen: weiter abwarten. Nächste Woche wolle der Stadtrat eine Besichtigungstour der betroffenen Straßen in der Stadt vornehmen, hieß es am Abend. Danach werde man "zum gegebenen Zeitpunkt eine vernünftige Entscheidung treffen", wie Oberbürgermeister Alexander Putz dem BR sagte. Er räumte ein, dass durch die gesetzliche Neuregelung ein gewisser Druck hinter die Baumaßnahmen gekommen sei. "Was wir jetzt nicht machen, dafür kriegen wir keine Gebühren", so Putz wörtlich.