Landshuter stimmen über Eisstadion-Fassade ab

Oberbürgermeister ruft zum Mitmachen auf

Die Online-Abstimmung ist anonym und nur einmal möglich. Abstimmungsende ist am 1. März um 13 Uhr. Oberbürgermeister Putz freut sich auf eine rege Beteiligung. "Um das bestmögliche Ergebnis für die Gestaltung der Fassade zu finden, die nicht zuletzt identitätsstiftend für die Eishockey-Fans sein soll, ist uns jedes Feedback wichtig", betont Putz und bittet gleichzeitig alle interessierten Bürger darum, mitzumachen und abzustimmen.

Entscheidung Anfang März

Die Abstimmungsergebnisse der Bürger sollen als wichtige Entscheidungsgrundlage für den Bausenat dienen, der am 5. März über die Fassade entscheiden wird. Ähnlich wie die Allianz Arena in München wird das Eisstadion in der eishockeyverrückten Stadt Landshut künftig an Spieltagen des EV Landshut rot erleuchtet sein. Die favorisierte Textilfassade soll dann voraussichtlich im August aufgespannt werden. Die Spielstätte des Deutschen Eishockey Meisters von 1970 und 1983 gilt als moderne Kultstätte in Landshut.