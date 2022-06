Landshuter Professor: Abschaffung von Verbrennermotoren falsch

Professor Ralph Pütz, Autoexperte aus Landshut, hält die Abschaffung der Verbrennermotoren ab 2035 für falsch. Ab dann sollen keine Neuwagen mit Verbrennermotoren mehr verkauft werden, forderte am Freitag das Europaparlament.

ÖPNV funktioniere auf dem Land nicht

Ralph Pütz ist Maschinenbauprofessor an der Hochschule Landshut und erklärter Gegner dieser Maßnahme. Als großes Manko der Elektroautos sieht er die bislang unzureichende Batterietechnik, diese sei "eine Technik aus den 80er Jahren", sagte er im BR-Interview. "Wenn die Elektromobilität sich durchsetzt - vorausgesetzt die Infrastruktur für die Betankung ist auch flächendeckend verfügbar - dann auch nur, wenn die Energiedichte der Batterien sich soweit verbessert, dass auch Reichweichten wie mit Verbrennermotor-Autos möglich sind", so Pütz weiter.

Er schilderte im BR-Interview ein Beispiel aus seiner eigenen Lebensrealität, wo er aus dem ländlichen Niederbayern zu einem Vortrag nach Salzburg musste. Mit dem Zug hätte er danach abends nicht mehr heimfahren können, mit dem Elektroauto wäre die Strecke hin und zurück nicht ohne Aufladung möglich gewesen. Er sei also froh gewesen, mit einem Verbrenner fahren zu können, da die öffentlichen Verkehrsmittel nicht funktioniert hätten.

Wegfall von 120.000 Arbeitsplätzen prognostiziert

Zur Frage, was ein Verbot von Verbrennungsmotoren für die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie bedeuten würde, sagt Pütz: "Das Fraunhofer-Institut hatte in einer Studie prognostiziert, dass von den rund 800.000 Beschäftigten inklusive der Zuliefererbetriebe ungefähr 120.000 Arbeitsplätze wegfallen würden. Wenn man dann die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung mit betrachtet, dann werden weitere Stellen wegfallen." Und neue Stellen würden eben nicht in demselben Maße geschaffen.

Hier werde es einen extremen Umbruch geben: "Wenn man nach Dingolfing schaut und das Mobilitätszentrum bei BMW betrachtet, dann sieht man, dass die Elektromotorenfertigung vollständig automatisiert abläuft. Dort sind die Mitarbeiter nur noch zu Kontrollzwecken an den Maschinen, das heißt im Vergleich zum Verbrennungsmotor fallen hier enorm Arbeitsplätze weg und das gleiche gilt eben auch für die Batteriefertigung, also für das Assembling der Zellen, was ebenfalls automatisiert ist."

Lösung: Dieselmotoren, die mit E-Fuels betrieben werden

Lösung ist laut Pütz ein hochsauberer Euro 6d-Dieselmotor, wenn man diesen mit CO2-neutralem Treibstoff - also E-Fuels - befeuern würde. Dann wäre das Problem auch flottenweit gelöst, da auch ältere Fahrzeuge mit diesem klimaneutralen E-Fuel, also erneuerbarem flüssigen Treibstoff, angetrieben werden könnten.

Dafür müsste man allerdings Partner dort suchen, wo regenerative Energie im Überfluss verfügbar ist: Nordafrika, Australien, Südamerika - überall, wo die Sonne scheint und der Wind weht, könne man die flüssigen Treibstoffe erzeugen. Dann könne dieser Treibstoff über das bestehende Tankstellen-Infrastrukturnetz in die Fahrzeuge eingebracht werden, so Pütz.