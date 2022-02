Alles Gold, was glänzt: Landshuter produzieren Luxus-Masken

In einer unscheinbaren Halle am Stadtrand von Landshut haben die drei Unternehmer Orhan Söhmelioglu, Volkan Akoglu und Sabahattin Incekalan ein regelrechtes Maskenimperium aufgebaut. Zu Beginn der Pandemie haben sie ihre Chance erkannt und viel Geld in Maschinen und Mitarbeiter investiert – und am Ende mit ihrer Firma "SWS Medicare" jeden Monat Millionen Masken verkauft.

Maskenaufträge von der Bundesregierung

Mitgründer Volkan Akoglu erzählt: "Zunächst hatten wir bei einer Ausschreibung vom Bundesgesundheitsministerium teilgenommen. Da haben wir dann auch den Zuschlag bekommen."

Eine Goldgrube, in der sie jetzt tatsächlich auch mit Gold hantieren. Denn seitdem der Auftrag ihres wichtigsten Abnehmers – der Bundesregierung – ausgelaufen ist, experimentieren die Unternehmer mit Luxus-Masken. Die medizinische Maske mit 24-Karat-Gold-Beschichtung schlägt mit 25 Euro zu Buche, die silberne FFP2-Maske kostet fünf Euro.

Nicht nur Luxus, sondern auch stark gegen Keime

Und auch wenn diese auffällig glänzen – einzig um Luxus oder um den Hingucker geht es dabei nicht, erklärt Akoglu. Zumindest, was die Silbermaske angeht: An der haben die Unternehmer monatelang getüftelt. Das Ziel: Aus der Einwegmaske soll am Ende eine Mehrwegmaske werden. Das würde den Preis wieder relativieren, findet Akoglu, außerdem entstehe weniger Müll.

Gerade erst wurden zwei Paletten angeliefert, bis obenhin voll mit dem silberbeschichteten Stoff. Aus dem sollen später bis zu 220.000 neue Masken entstehen. Die sollen besonders nachhaltig sein und besseren Schutz bieten, erklärt Ruben Salomon, der mit seiner Firma "ionotech" den Stoff herstellt: "Die Zusammensetzung des Vliesmaterials sorgt dafür, dass die Maske nicht nur gut ausschaut, sondern auch einen medizinischen Zweck hat. Und dieser Zweck ist das Abtöten von Keimen – darunter auch Viren."

Nachfrage ist groß

Noch mehr als die Silbermaske glänzt aber das Echtgold-beschichtete Maskenmodell aus Landshut. Der "Eyecatcher", also der Hingucker, wie Volkan Akoglu sagt. Zugegeben, viel mehr als auffallen kann diese Maske nicht – ausverkauft ist sie derzeit aber trotzdem.

"Unsere Kunden kommen aus Deutschland, aber auch aus dem Ausland. Wir verkaufen aktuell sehr viel nach Dubai. Es läuft also ganz gut, es gibt einen Markt." Volkan Akoglu von "SWS Medicare"

Gut möglich also, dass schon bald irgendwo ein Scheich mit einem goldenen Mund-Nasen-Schutz "Made in Landshut" gesichtet wird. Eins gilt so oder so für alle Abnehmer einer solchen Edel-Maske: Beim Kauf sollte man sich wirklich sicher sein. Gebraucht wiederverkaufen wird bei diesem Luxus-Produkt wohl eher schwierig werden.