Landshuter Pizzaboten wird Lieferauto geklaut

In Landshut hat ein Mann im Rausch das Auto eines Pizza-Lieferanten entwendet und eine kurze Spritztour durch die Stadt unternommen. Der Pizzabote war am Donnerstagabend mit seinem Kleinwagen auf Liefertour im Stadtzentrum unterwegs, wie die Polizei am Freitag berichtete. Um eine Pizza abzugeben, habe der Mann seinen Wagen geparkt und den Zündschlüssel stecken lassen. Als er zurückkam, sei sein Auto weg gewesen.

Polizei beendet Spritztour

Die Polizei konnte den Wagen kurze Zeit später im Landshuter Stadtgebiet ermitteln und anhalten, wie es weiter hieß. Am Steuer habe ein 34 Jahre alter Mann gesessen, der offenbar erheblich alkoholisiert war. Er habe den Diebstahl des Autos sofort eingeräumt.

Gegen den Mann, der als Wohnsitzloser bezeichnet wurde, hätten bereits mehrere Haftbefehle vorgelegen, er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.