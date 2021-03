Landshuter OB Putz fordert Neubetrachtung von Inzidenzwerten

Alexander Putz (parteilos), Oberbürgermeister von Landshut, fordert eine Neubewertung der Corona-Inzidenzen. In einem langen Facebook-Post nannte Putz am Sonntagabend mehrere Verbesserungsvorschläge.

Flickenteppich vermeiden

Einzelne Landkreise und kleinere kreisfreie Städte (weniger als 100.000 Einwohner) sollten nicht gesondert betrachtet werden, so Putz. Eine Unterscheidung würde zu einem Flickenteppich an Maßnahmen, Öffnungen und Schließungen ergeben. Die Stadt und der Landkreis Landshut sind aktuell ein Beispiel, da die Corona-Beschränkungen im Stadtgebiet strenger sind als im Landkreis. Wie Putz mitteilt, appelliere er zusammen mit Landshuts Landrat Peter Dreier (Freie Wähler) seit Monaten an Bund und Länder, dies zu ändern.

Tests sollen in Berechnung einfließen

Weiter fordert Putz eine Art Korrekturfaktor, der in den Inzidenzwert einfließen soll. In Regionen, wo mehr getestet wird, würden klar mehr Infektionen aufgedeckt – so der Oberbürgermeister. Die Gesamtanzahl der Tests solle damit in der Berechnung unbedingt berücksichtigt werden. Putz untermauert diese Forderung in seinem Facebook-Post mit einem Rechenbeispiel. Regionen, die viel testen, dürften nicht bestraft werden, so der Politiker.

Des Weiteren hält Putz tagesaktuelle Inzidenzwerte als zu wechselhaft. Die Zahl der Testungen und unterschiedliche Auswertungen an Wochenenden oder Feiertagen würden diesen Wert verfälschen. Putz fordert, zu einer wöchentlichen Durchschnitts-Inzidenz zu wechseln - berechnet mit den Tageswerten von Freitag bis Donnerstag der Folgewoche. Am Freitag würde dann jeweils der Wert feststehen und die verbindlichen Regeln für die kommende Woche verkündet werden.

Klare Perspektive für Menschen

Als letzten Punkt fordert Putz, die Grenzwerte für Öffnungen und Schließungen dem Impffortschritt anzupassen: “Man kann aufgrund der weltweit vorliegenden Daten ziemlich genau errechnen, wie groß das Risiko in den verschiedenen Altersgruppen liegt, im Falle einer Corona-Infektion schwer zu erkranken. Das bedeutet, dass es, sobald beispielsweise die Gruppe der Ü80-jährigen ausreichend durchgeimpft ist, das Gesundheitssystem bei gleicher Anzahl an Neuinfektionen weniger belastet sein wird als zuvor”, so Putz wörtlich in seinem Post.

Alle diese Maßnahmen sollten helfen, den Menschen eine klare Perspektive geben zu können, so Putz.