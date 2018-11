Landshuter Literaturtage mit viel Prominenz

In Landshut beginnen morgen die Literaturtage. Das Motto lautet in diesem Jahr: Europa liest sich gut. Auf dem Programm stehen 14 Lesungen, Reiseberichte, Diskussionen sowie je ein Vortrag, ein Theaterstück und ein Literaturwettbewerb.

Erweitertes Konzept

In den vergangenen Jahren hatten sich die Literaturtage schwerpunktmäßig um Autoren aus der Region gedreht. Heuer ist das Konzept erweitert worden. Die Organisatoren wollen das europäische Projekt mit zwei Querschnitten darstellen: Einen auf europäischer Ebene und einen auf regionaler Ebene. Es wurden Autorinnen und Autoren nach Landshut eingeladen, die in ihren Werken europäische Wirklichkeit spiegeln und sich mit europäischen Themen auseinandersetzen.

Viel Prominenz

Viele prominente Autoren werden in Landshut zu Gast sein. So etwa die italienische Bestsellerautorin Francesca Melandri (12.11.) und der aus Böhmen stammende und in Amsterdam lebende Autor Jaroslav Rudiš. Außerdem kommen Catalin Dorian Florescu, gebürtiger Rumäne, der seit Jahrzehnten in der Schweiz lebt, und Monika Maron, die Anfang des Jahres mit ihrem Buch "Munin oder Chaos im Kopf" schon für kontroverse Diskussionen sorgte. Harald Grill wir außerdem von seiner Reise in den Balkan berichten und Ana Zirner von ihrer Solo-Alpenüberquerung von Ljubljana bis Grenoble.

Künstler und Kreative

Wie immer bei den Landshuter Literaturtagen werden auch Künstler und Kreative aus der Stadt und der Region Landshut mitwirken. So hat der Regisseur und Schauspieler Oliver Karbus eine lyrische Wanderung durch Landshut erarbeitet. Lisa Gusel (Stadtbücherei Landshut) wird Biographien und Texte von Frauen vorstellen, die aus dem ländlichen Umfeld Bayerns und Österreich kommen. Schüler der Fremdspracheschule in der vhs Landshut werden einen Abend zum Thema Mehrsprachigkeit gestalten. Die Literaturtage dauern bis zum 25. November. Sie finden seit 2012 alle zwei Jahre statt.