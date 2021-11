Landshuter Landrat fordert Parteikollege Aiwanger zu Impfung auf

Der Landshuter Landrat, Peter Dreier (Freie Wähler), hat an die Bevölkerung und seinen Parteichef Hubert Aiwanger appelliert, sich gegen Corona impfen zu lassen. Dreier sagte in der BR24 Rundschau im BR Fernsehen, er hielte es für angebracht, wenn Aiwanger mit gutem Beispiel voranginge.

Am Wochenende wolle er mit Aiwanger die Lage in den Krankenhäusern noch einmal besprechen, kündigte Dreier an. Bereits in dieser Woche habe er sich mit ihm ausgetauscht.

Aufruf zur Impfung

Angesichts der prekären Lage forderte Dreier alle, die sich bislang noch nicht für eine Impfung entscheiden konnten und noch Bedenken haben, auf, das Impfangebot anzunehmen und sich von Ärzten beraten zu lassen. Geimpfte könnten sich zwar auch infizieren, aber sie hätten einen bis zu 90-prozentigen Schutz vor einer schweren Covid-Erkrankung. Sie schützten dadurch also auch das Gesundheitssystem.

Dreier denkt über Impfpflicht für bestimmte Gruppen nach

Man müsse sich überlegen, ob es für bestimmte Personengruppen eine Impfpflicht in Deutschland geben solle, sagte der Freie-Wähler-Politiker weiter, "weil sonst das System wirklich sehr gefährdet ist. Und wir müssen ja eines beachten: Wir stehen erst am Anfang von diesem Winter."

Angespannte Lage in den Landshuter Kliniken

Die Situation im Rettungsdienstbereich Landshut bezeichnete Dreier als "sehr schwierig und angespannt". Mangels Kapazitäten müssten Patienten inzwischen nach Regensburg und München verlegt werden, insbesondere die schweren Corona-Fälle, die eine sogenannte ECMO bräuchten, die die Herz- und Lungenfunktion unterstützt.

Um eine sogenannte Triage, also die Einordnung von Patienten nach Schwere des Zustands, zu vermeiden, müssten entsprechende Maßnahmen ergriffen und eingehalten werden. Neben der Impfung seien das Abstands- und Hygieneregeln. Auch das Tragen von Masken sei wichtig.

Situation in Landshut

Den Angaben des Intensivregisters zufolge sind im Landkreis Landshut derzeit (Stand 7.15 Uhr) alle sechs Intensivbetten belegt. Davon zwei mit Corona-Patienten.

In der Stadt Landshut sind 35 Intensivbetten belegt, davon fünf mit Corona-Patienten.

Aktuell werden in ganz Bayern laut Intensivregister 528 Corona-Fälle im Krankenhaus behandelt. Rund 54 Prozent davon werden beatmet.