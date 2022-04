Landshuter Kupfereck: Neue Sperrungen wegen Sanierungsarbeiten

Am Kupfereck in Landshut müssen Autofahrer seit Sonntag noch mehr Geduld haben. Nach ersten Vorarbeiten gehen die Baumaßnahmen an dem Verkehrsknotenpunkt in die heiße Phase - mehrere Umleitungen werden eingerichtet.

Vollsperrung der B11

So ist zum Beispiel die B11 zwischen dem Kupfereck und Tiefenbach vollständig gesperrt. Der Isarsteg ist ebenfalls für Autos in beiden Richtungen nicht befahrbar. Die Innere Münchener Straße wird stadteinwärts zur Einbahnstraße, der Verkehr stadtauswärts muss deshalb die Umleitung über den Grätzberg nehmen. Die Äußere Münchener Straße ist gesperrt. Der Lkw-Verkehr auf der B15 wird stadteinwärts bereits ab Taufkirchen über Vilsbiburg (B388/B299) umgeleitet. Auch im Linienbusverkehr gibt es Änderungen.

Staus in den vergangenen Tagen

Mit durchschnittlich rund 30.000 Fahrzeugen an Werktagen ist das Kupfereck am Eingangstor zur Stadt eine der meistbefahrenen Kreuzungen Landshuts. Hier treffen die B11 und die B15 aufeinander. Schon in der ersten Woche der Arbeiten war es hier zu langen Staus gekommen. Die Erneuerung der Kreuzung wird sich bis November hinziehen. Die Kosten der Sanierung liegen laut Staatlichem Bauamt bei etwa 4,3 Millionen Euro.