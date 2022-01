Landshuter Kliniken wollen gemeinsam Standort stärken

Wer sich in Niederbayern für ein Medizinstudium interessiert, musste bislang nicht nur Bestnoten in der Schule erzielen, sondern auch wegziehen. Nach München, Nürnberg oder gleich ganz woanders hin. Im gesamten Regierungsbezirk gibt es bislang keine medizinische Fakultät.

Praktische Ausbildung in der Region ermöglichen

Daran wird zwar auch der geplante "Medizincampus Niederbayern" nichts ändern, das Projekt soll aber zumindest die praktische Ausbildung in der Region ermöglichen - unter der Führung der Technischen Universität München oder der Universität Regensburg.

Beide Unis haben deswegen Machbarkeitsstudien beim Wissenschaftsministerium eingereicht. Und beide setzen dabei auf mehrere Standorte, vier an der Zahl: Deggendorf, Passau, Straubing und Landshut.

Doch nun gibt es Anhaltspunkte dafür, dass genau dieser Umstand bemängelt wird, möglicherweise also in beiden Studien auf zu viele Standorte gesetzt wird. Auch wenn unklar ist, ob nun einer oder mehrere Standorte gestrichen werden soll: in Landshut geht längst die Sorge um, dass ausgerechnet die Bezirkshauptstadt nicht berücksichtigt werden könnte.

Landshuter Kliniken wollen gemeinsam den Standort stärken

Das Landshuter Klinikum und die Lakumed-Kliniken wollen deswegen den Standort stärken. Statt Konkurrenzsituation hieß es am Mittwoch: "Schulterschluss für eine gemeinsame Mediziner-Ausbildung". Vertreter der Krankenhäuser teilten mit: "Für uns ist klar: Den Landshuter Standort können und wollen wir nur gemeinsam gestalten. So können wir den künftigen Studierenden eine bestmögliche Medizinerausbildung in der niederbayerischen Hauptstadt anbieten."

Dabei sollen auch das Bezirkskrankenhaus und das Kinderkrankenhaus nicht außen vor bleiben. Letzteres steht derzeit noch unter kirchlicher Trägerschaft und soll schon bald gemeinsam von Stadt und Landkreis übernommen werden. Als Lehrkrankenhäuser der Münchner Universitäten könnten Klinikum, Lakumed-Kliniken und das Kinderkrankenhaus außerdem auf eine "langjährige Erfahrung in der Ausbildung von Nachwuchsmedizinern" zurückblicken.

Die Vertreter der Landshuter Krankenhäuser setzen nun auf die Signalwirkung der engen Zusammenarbeit: "Wir möchten an dieser Stelle noch einmal dafür plädieren, dass dem Standort Landshut aus unserer Sicht eine Schlüsselrolle zukommen sollte."

Dem Medizinermangel in Niederbayern entgegenwirken

Der geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der Lakumed-Kliniken, Jakob Fuchs, ergänzt im Gespräch mit dem BR: "Pro Jahr sollen etwa 100 Studienanfänger für ihre Ausbildung an die niederbayerischen Standorte kommen. Selbstverständlich ist damit auch die Hoffnung verbunden, dass der ein oder andere Medizinstudierende auf diesem Weg für die Region gewonnen werden kann." Folglich könne damit auch dem Medizinermangel im Raum Niederbayern entgegengewirkt werden.