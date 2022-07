Artikel mit Audio-Inhalten

> Landshuter Justiz: Corona als Krise und Chance

Landshuter Justiz: Corona als Krise und Chance

Die Corona-Pandemie hat auch die Justizbehörden in Landshut getroffen. Oft waren Verfahrensbeteiligte krank. Doch in der Corona-Krise steckt auch eine Chance für die Justiz. So hat zum Beispiel die Digitalisierung einen deutlichen Schub erhalten.