Landshuter Innenstadt nach Unwetter unter Wasser

Erneut haben in Bayern heftige Unwetter gewütet. Diesmal hat es am frühen Abend vor allem Landshut stark erwischt. Dort war der Regen so stark, dass innerhalb von wenigen Minuten die Altstadt überflutet wurde, wie ein Sprecher der Polizeieinsatzzentrale gegenüber dem BR bestätigte.

Polizei: Nach derzeitigem Stand keine Verletzten

Zahlreiche Gullydeckel wurden durch die Wassermassen in der überlasteten Kanalisation herausgehoben, viele Grundstücke im Stadtgebiet von Landshut standen unter Wasser, zudem musste die Feuerwehr wieder zahlreiche Keller auspumpen und umgestürzte Bäume beseitigen.

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, gibt es aktuell drei Einsatzschwerpunkte: der Bereich Schweinbach im Landshuter Osten, die Bereiche Schönbrunner Straße und Neustadt sowie Landshut Achdorf. Nach Angaben der Polizei wurden etwa in der Schönbrunner Straße fünf Autos weggeschwemmt. In Niederaichbach bei Landshut wurden zwei Hallendächer abgedeckt. Laut Polizei gibt es nach aktuellem Stand keine Verletzten.

Das größte Problem seien laut Feuerwehr die vollgelaufenen Keller. Wegen der Sturzfluten handle es sich um ein Gemisch aus Wasser und Schlamm, das in die Häuser gelaufen sei. Die Feuerwehrleute würden mindestens bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz sein, heißt es. Unterstützung bekommen sie von den Feuerwehren der umliegenden Landkreise und vom THW. Die meisten Straßen seien bereits von den Wassermassen befreit.

Hunderte Einsätze für Landshuter Feuerwehr

Dennoch sei es ein Unwetter, "wie es nur alle fünf bis zehn Jahre vorkommt", beschrieb Mirko Olzem, vom Lagedienst der integrierten Leitstelle, die Situation. Große Wassermassen seien innerhalb kürzester Zeit über der Stadt niedergegangen.

Zwischen 17.30 Uhr und 20.45 mussten Feuerwehr und Rettungsdienst nach Angaben der Leitstelle zu knapp 650 Einsätzen ausrücken. Das sei deutlich über dem Durchschnitt gewesen. Bei der Polizei kamen etwa 20 Einsätze hinzu. Die Aufräumarbeiten dauerten am Abend an. Viele würden das Ausmaß der Schäden erst am Morgen erkennen, wie Olzem sagte.