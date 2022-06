Landshuter Hochzeit: Hunderttausende zu neuem Festspiel erwartet

In einem Jahr, am 30. Juni 2023, beginnen in Landshut die Aufführungen der Landshuter Hochzeit 1475. Das gab der Verein "Die Förderer" am Mittwochnachmittag bekannt. Das Fest gilt als eines der größten Mittelalterfeste Europas.

Sechs Jahre ohne Landshuter Hochzeit

Hunderttausende Besucher aus der ganzen Welt werden im kommenden Jahr wieder erwartet. Normalerweise wird das Fest alle vier Jahre gefeiert, diesmal müssen die Landshuter und ihre Besucher sechs Jahre warten. Coronabedingt musste das große Mittelalterfest um zwei Jahre verschoben werden.

Vorbereitungen für 2023 laufen

Zu den Höhepunkten zählen im kommenden Jahr auch die Hochzeitszüge an den vier Sonntagen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Das Fest an sich war 2017 annähernd perfekt, so der Vorstand des Vereins "Die Förderer", Stefan Feigel. Es werde deshalb nur an kleinen Stellschrauben nachgebessert. Allerdings wird es 2023 ein völlig neues Festspiel im Rathaus geben. Insgesamt müssen 2.500 historische Rollen besetzt werden.

Mitspielen? Nur mit Hauptwohnsitz in Landshut

Die Bewerbungsphase für die Darsteller beginnt im September. Die Rollen dürften wie immer heiß begehrt sein. Bewerber müssen allerdings den Hauptwohnsitz in Stadt oder Landkreis Landshut haben. Der Kartenvorverkauf für Vereinsmitglieder startet Ende November, Anfang Januar dann der allgemeine Verkauf.

Erinnerung an Heirat von Herzog Georg 1475

Die Landshuter Hochzeit ist ein mehrwöchiges historisches Fest. Es wird zur Erinnerung an die 1475 in Landshut gefeierte Heirat von Herzog Georg dem Reichen mit der polnischen Königstochter Hedwig gefeiert. Die Hochzeit in Landshut war der Überlieferung nach einer der größten Mittelalterfeste Europas.

Vorerst bleibt nur die Sonderausstellung auf der Burg Trausnitz, um die Wartezeit auf die Festspiele für Einheimische und Touristen in der niederbayerischen Stadt ein wenig zu verkürzen. Zu sehen ist sie bis zum 22. Juli 2022.