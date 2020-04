Landshuter Hochzeit 2021 wegen Corona um zwei Jahre verschoben

"Eine Stadt spielt Mittelalter" - so authentisch wie möglich

Die Landshuter Hochzeit ist ein mehrwöchiges mittelalterliches Fest mit zahlreichen Aufführungen, das alle vier Jahre in Landshut abgehalten wird. Im kommenden Jahr hätte es vom 25. Juni bis 18. Juli stattgefunden. Über 2.400 Mitwirkende nehmen regelmäßig daran teil. Das Motto des Fests lautet "Eine Stadt spielt Mittelalter", wobei währenddessen auf größtmögliche Authentizität geachtet wird. Sogar Straßen- und Werbeschilder werden in der Innenstadt abgehängt, wenn der Hochzeitszug am Wochenende durchzieht. Im "Lagerleben" verbringen die Mitwirkenden - von der Magd bis zum König - in authentischen Kostümen und in nachgebauten spät-gotischen Behausungen ihre Zeit, während Besucher sie über einen Zaun beobachten können. Außerdem sind die Reit- und Ritterturniere, die Tanz-, Spiel- und Singaufführungen Teil der Veranstaltung.

Landshuter Hochzeit ist Kulturerbe

Die Aufführung der "Landshuter Hochzeit 1475" ist sowohl bayerisches als auch deutsches Kulturerbe und bemüht sich laut Verein um die Anerkennung als Weltkulturerbe. Nachgespielt werden die Hochzeit und die Hochzeitsfeierlichkeiten des bayerischen Herzogs Georg der Reiche mit Hedwig, der Tochter des polnischen Königs Kasimir IV. Andreas im Jahr 1475. Das letzte Mal fand die Landshuter Hochzeit vom 30. Juni bis zum 24. Juli 2017 statt.