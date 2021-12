Landshuter Hochschul-Liebe: Heiratsantrag in der Bibliothek

Eine Beziehung hat vor zehn Jahren in der Bibliothek der Hochschule Landshut ihren Lauf genommen: Dort lernten sich Patrick Hahn und Katharina kennen. Jetzt, zehn Jahre später, hat Patrick um Katharinas Hand angehalten. Und zwar in der Hochschul-Bibliothek. Das hat die Hochschule Landshut am Montag mitgeteilt.

Erster Blickkontakt vor zehn Jahren

Seit zehn Jahren gehen Patrick und Katharina durch dick und dünn - und blicken auf ein ereignisreiches Jahrzehnt zurück. Neben ihrer gemeinsamen Zeit in Neuseeland und der im Juli geborenen Tochter verbindet die beiden vor allem eins - ihre erste Begegnung an der Hochschule Landshut, an der beide auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert haben.

Der erste Blickkontakt, die ersten Annäherungen, der erste Kuss, all das hat sich in der Hochschulbibliothek ereignet.

"Ja" auf der Bibliothekstreppe

So wurde die Bibliothek zu einem Ort, den Patrick und Katharina für immer in besonderer Erinnerung halten werden. Erst recht nach den Erlebnissen vom vergangenen Freitag: Patrick hat seiner Katharina auf der Treppe der Hochschulbibliothek die alles entscheidende Frage gestellt. Genau dort, wo sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Und Katharina hat "Ja" gesagt.