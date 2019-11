13.11.2019, 05:12 Uhr

Landshuter Haushaltsausschuss berät über Theatersanierung

Wie geht es mit der Theatersanierung in Landshut weiter? Der Haushaltsausschuss will in seiner kommenden Sitzung über die Finanzierung des Projekts beraten. Noch Ende Oktober plante die Stadt, die teure Sanierung zu stoppen.