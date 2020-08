Landshuter Greifvogel-Retter mit "Grünem Engel" ausgezeichnet

Vogel mit Likör betrunken machen und einfangen

Über die Jahre hat er immer mehr Erfahrungen gesammelt, sich Wissen angelesen oder sich selbst Tricks überlegt. So wurde seine Badewanne wochenlang zum Uhu-Nest umfunktioniert. Er tränkte eine Portion Erdnüsse mit etwas Likör, um einen verletzten Vogel erst müde zu machen und dann einfangen zu können. Viele Greifvögel würden in der freien Wildbahn mit ihren Verletzungen nicht überleben, weil sie nicht mehr jagen können.

500 Tiere in 30 Jahren aufgepeppelt

Rund 500 Tiere hat Alzinger in den über 30 Jahren gepflegt und wieder ausgewildert. "Wissen Sie was mich am meisten fasziniert? Wenn ich einen, der krank war, loslassen kann und ich sehe, wie er das Kreisen anfängt, wenn der in der Freiheit ist. Ein wunderbares Gefühl", schwärmt der Landshuter.

Uhu kratzte ihm das Auge aus

Alzinger pflegte zum Beispiel auch einen Storch oder einen Uhu, der ihn fast davon abbrachte, weiterhin Greifvögel zu pflegen. Beim Untersuchen des Uhus wurde Alzinger kurz abgelenkt, der Uhu flog auf seinen Kopf, rutschte ab und kratze ihm das Auge aus. Seither ist er auf dem linken Auge blind. Dem Uhu gibt Alzinger keine Schuld. Er sagt, er selbst sei leichtsinnig gewesen. Seitdem trägt er eine Brille, wenn er zu den Vögeln geht. Denn die pflegte er auch nach dem Unfall weiter. Der Augenarzt sagte ihm, er dürfe seine Leidenschaft nicht aufgeben. Und die hat er bis heute – zehn Jahre nach dem Unfall – nicht verloren.