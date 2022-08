Landshuter Feuerwehren aufgerüstet: Drohnen-Rettung aus der Luft

Wenn Rettungskräfte im Landkreis Landshut zum Einsatz gerufen werden, können diese in Zukunft auch auf Unterstützung aus der Luft zurückgreifen. Das Landratsamt hat zwei hochmoderne Drohnen angeschafft – fest stationiert bei der Feuerwehr in Mirskofen und rund um die Uhr abrufbereit. Wie gut das Zusammenspiel mit den Feuerwehrleuten am Boden funktioniert, stellte die Drohnengruppe Landshut Land vergangene Woche in Wörth an der Isar unter Beweis.

Simulation: Vermisste Person im Maisfeld

Dort wird die Freiwillige Feuerwehr zu einem Einsatz gerufen – rein zur Übung, aber mit ernstem Hintergrund: Eine Person wird in einem Maisfeld vermisst. Ein riesiges und unübersichtliches Feld – das hätten die Feuerwehrleute früher am Boden absuchen müssen.

Die vermisste Person zu finden, ist mit der Drohne eine Aufgabe von wenigen Minuten, erklärt Pilot Florian Raczka: "Das geht mit der Wärmebildkamera sehr schön und auch am besten aus der Luft. Sobald wir die Person gefunden haben, geben wir das an den Einsatzleiter weiter."

Schnell ist aus rund 70 Meter Höhe ein weißer Punkt erkennbar. Mittels hochauflösender Kamera wird auch sichtbar: Es ist die gesuchte Person, männlich, auf dem Rücken liegend, scheinbar verletzt.

Bei der Rettung zählt jede Minute

Die Einsatzgruppe am Boden um Feuerwehrkommandant Thomas Huber ist bereits am Maisfeld, erhält nun eine klare Beschreibung. Die Rettung kann beginnen – dank der schnellen Ortung aus der Luft.

Kommandant Huber ist begeistert: "Früher hätten wir viel, viel länger gebraucht, um hier jemanden zu finden. Dabei zählt doch jede Minute." Der Einsatz der Drohne, ist sich Huber sicher, kann Leben retten.

Das sei in vielen Einsatzfeldern möglich, erklärt Landrat Peter Dreier (Freie Wähler): "Für die Suche nach vermissten Menschen oder nach Glutnestern bei einem Brand haben wir eine weitere technische Errungenschaft." Der Landkreis Landshut habe mit den beiden Drohnen einen weiteren großen Schritt beim Katastrophenschutz auf den Weg gebracht, so Dreier. Die Drohnen sind ab dem 1. September offiziell im Einsatz.