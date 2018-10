12.10.2018, 03:47 Uhr

Landshuter entscheiden über städtische Wohnungsbaugesellschaft

Die Mieten steigen – auch in Landshut. Das Thema Wohnraum haben die Parteien auch im Landtagswahlkampf in den Vordergrund gerückt. In Landshut dürfen die Bürger am Sonntag über eine eigene städtische Wohnbaugesellschaft entscheiden.