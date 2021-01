Landshuter Bäcker bietet "Corona-Spritz-Krapfen" an

Natürlich unterscheidet sich sein Präparat deutlich von den beiden hierzulande bislang offiziell zugelassenen Impfstoffen. Und dennoch garantiert der Bäckermeister die Wirksamkeit seines Präparates: "Also ich würde meinen, das hilft ganz gut gegen Depressionen. Und wenn diese ganz schlimm sind, dann nehmen wir zwei Krapfen." So viel zur Dosierung. Und die Menschen stehen Schlange vor der kleinen Bäckerei am Rande der Landshuter Altstadt. Eine Kundin meint: "Die kaufe ich! Weil die lustig sind! Und ich bin überzeugt, dass sie gut schmecken." Auch der nächste Kunde hat den Dreh raus: "Drei Impfdosen Corona bitte!"

Die ganze Familie hilft mit bei der "Impfstoff-Versorgung"

Doch am Nachmittag drohen auch hier die Impfdosen auszugehen. In der kleinen Backstube müssen alle mithelfen: Der Opa macht den Teig, die Kinder Maxi und Felix die Feinarbeit - Guss und Deko. Damit ist jeder Krapfen ein Unikat - echtes Bäckerhandwerk. Das sei die einzige Möglichkeit, sich als Familienbetrieb neben den Großbäckereien noch zu behaupten, sagt Bäckermeister Gschaider. Und er ist froh, dass der Nachschub jetzt wieder gesichert ist: "Sie werden lachen, aber der Andrang war so groß, dass wir alle Hebel in Bewegung setzen mussten, um den Nachschub zu sichern." Inzwischen konnte die Bäckerei aber die Versorgung mit "Impfstoff" gegen schlechte Laune wieder aufnehmen.