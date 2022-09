Landshut: Weniger Weihnachtsbeleuchtung und Heizpilz-Aus

Energiesparen ist das Gebot dieses Winters. Ob in Privathaushalten oder in öffentlichen Einrichtungen. Auch Städte versuchen so viel wie möglich an Energie einzusparen: zum Beispiel bei der Weihnachtsbeleuchtung.

Landshut spart bei der Weihnachtsbeleuchtung

Die Stadt Landshut wird bei der Weihnachtsbeleuchtung in diesem Winter noch mehr einsparen, als zunächst von der Verwaltung vorgeschlagen. Eine Mehrheit im Stadtrat votierte am späten Freitagnachmittag dafür, dass die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt nicht wie vorgeschlagen um 22 Uhr, sondern bereits um 20.30 Uhr abgeschaltet wird – um Strom zu sparen.

Schluss mit Heizpilzen für Gastronomie

Eine gravierende Änderung kommt auch auf die Landshuter Gastronomie zu. Eine Stadtratsmehrheit hat die Verwaltung beauftragt, sogenannte Heizpilze im Außenbereich mit Hilfe einer Satzungsänderung zu verbieten. Auch das soll zur Einsparung von Energie beitragen.