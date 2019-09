13.09.2019, 12:13 Uhr

Landshut, Weltenburg, Rottal: Veranstaltungen in Niederbayern

Das Landshuter Spektakel, die Rottaler Mostwochen oder die Nostalgie-Rad-WM: In Niederbayern ist am Wochenende einiges geboten. Ein Überblick über Veranstaltungen in der Region.