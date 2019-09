Landshut: Weiterhin keine Tiertransporte in Drittländer

Das Veterinäramt Landshut wird erneut bis auf weiteres keine Vorzeugnisse für den Tiertransport in Länder wie Usbekistan, Kasachstan oder Turkmenistan ausstellen. Das teilt das Landratsamt Landshut jetzt mit. Ausschlaggebend dafür ist ein aktueller Bericht von Amtstierärzten und Landestierschutzbeauftragten aus verschiedenen Bundesländern.

Veterinäre prüfen Tiertransport-Routen in Russland

Die Veterinäre haben sich bereits im August die Tiertransport-Routen in Russland angesehen und geprüft. Ihr Ergebnis: Alle Stationen, bei denen die Tiere nach 29 Stunden Transport nach geltendem EU-Recht eine Ruhe-, Trink- oder Futterpause machen müssten, existieren in den Regionen Smolensk und Smara entweder gar nicht oder sind für die Pausen nicht geeignet. Die Amtstierärzte bezeichnen die Entlade- und Versorgungsstationen im Bericht als "Scheunen" oder "offene Heulager".

Rindertransporte: "Systemalische Tierquälerei"

Landshuts Landrat Peter Dreier hält die Rindertransporte für systematische Tierquälerei, an der er sich nicht beteiligen will. Daher werden weiterhin keine Vorzeugnisse mehr vom Landratsamt Landshut für Transporte in Drittländer außerhalb der EU ausgestellt.

Veterinäramt verweigert Transport von Kälbern

Aktuell hat das Veterinäramt aufgrund des Berichts der Veterinäre die Vorzertifizierung von neun aus dem Landkreis Landshut stammenden Kalbinnen verweigert, die in dieser Woche mit dem Ziel Usbekistan hätten verladen werden sollen.

Landrat fordert Positivliste von Versorgungsstationen

Dreier fordert, dass Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner nicht einfach "über diese offensichtliche Tierquälerei" hinwegsieht, und findet, es sei nicht Aufgabe der Länder und Landkreise, die Qualität der Versorgungsstationen in Russland zu prüfen. Dem Landrat zufolge brauche es eine bundeseinheitliche Lösung, eine Positivliste von Versorgungsstationen, damit den Veterinärämtern ein plausibler Transportplan vorgelegt werden kann.

💡 Was ist geltendes EU-Recht bei Tiertransporten?

Die EU-Verordnung sieht je nach Tierart unterschiedliche Fahrtzeiten vor:

Noch nicht entwöhnte Tiere, das sind Tiere, die noch gesäugt werden: Neun Stunden Transport, dann eine Stunde Ruhezeit mit Tränke, dann neun Stunden Transport

Schweine: 24 Stunden Transport bei ständigem Zugang zu Trinkwasser

Pferde: 24 Stunden Transport mit Tränke alle acht Stunden

Rinder, Schafe und Ziegen: 14 Stunden Transport, dann eine Stunde Ruhezeit mit Tränke, dann 14 Stunden Transport

Nach dem EU-Recht müssen ausgewachsene Tiere spätestens nach 29 Stunden Transport, unterbrochen von einer Stunde Ruhe-, Tränk- und Futterpause, an von Russland und der EU zugelassenen Entlade- und Versorgungsstationen abgeladen, gefüttert und getränkt werden. Hier ist eine Ruhezeit von mindestens 24 Stunden einzuhalten, bevor der Transport fortgesetzt werden kann.