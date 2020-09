Landshut verlängert verschärfte Corona-Regeln zum Teil

Die Stadt Landshut verlängert die eingeführten verschärften Corona-Regeln, nur die Maskenpflicht für Grundschüler fällt ab kommenden Montag weg. Das teilte die Stadt mit. Hintergrund ist der unter die kritische Marke von 50 gesunkene Sieben-Tage-Inzidenzwert.

Maskenpflicht für Grundschüler läuft aus

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gibt es in Landshut nun statistisch 38,7 Fälle auf 100.000 Einwohner hochgerechnet. Die Stadt, das Gesundheitsamt und das Schulamt haben gemeinsam entschieden, die Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht wie geplant am Freitag auslaufen zu lassen und nicht mehr zu verlängern, heißt es. "Die positive Entwicklung des Infektionsgeschehens erlaubt uns diesen Schritt", sagt die dritte Bürgermeisterin Jutta Widmann (FW), die immer noch Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP) vertritt, der im Urlaub ist.

Noch keine Entwarnung in Landshut

Für eine Entwarnung ist es allerdings zu früh, so Widmann. Deshalb bleibe es weiterhin bei der verschärften Test- und Quarantäneregeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Diese müssen sich mindestens noch eine weitere Woche doppelt testen lassen und bis zum Vorliegen des zweiten Tests in Quarantäne bleiben.

Ebenfalls um eine Woche verlängert wurden die strengeren Kontaktregeln in der Stadt Landshut: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum sowie in der Gastronomie ist weiterhin nur in Gruppen bis zu fünf Personen zulässig - bayernweit liegt die Grenze bei zehn Personen. Die genannte Einschränkung gilt nicht für Angehörige eines Hausstands, für Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie Angehörige eines weiteren Hausstands. "Wir halten an dieser Bestimmung fest, weil sie nicht nur die Infektionsgefahr senkt, sondern dem Gesundheitsamt im Ernstfall auch die Ermittlung der Kontaktpersonen erleichtert", begründete Widmann die Entscheidung. "Wir versprechen uns davon, dass insbesondere etwaige Infektionsketten schneller gebrochen werden könnten."

Corona-Lage in den Krankenhäusern

Die Corona-Lage in den Krankenhäusern der Region ist unverändert auf sehr niedrigem Niveau stabil, so die Stadt. Im Klinikum Landshut werden momentan drei Covid-19-Patienten behandelt, einer davon auf der Intensivstation.

Die Stadt Landshut hatte vor einer Woche den Signalwert von 35 überschritten. Am vergangenen Sonntag wurde die kritische Marke von 50 geknackt. Ursächlich für die hohen Infiziertenzahlen seien hauptsächlich Reiserückkehrer aus den Balkan-Staaten, hatte die Stadt verkündet.