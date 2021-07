Unfall mit Feuerwehrfahrzeug – acht Verletzte

In der Oberndorfer Straße in Landshut hat es am Montagnachmittag einen Unfall mit einem Löschfahrzeug der Feuerwehr gegeben. Das Feuerwehrauto war gerade auf dem Weg zu einem Betriebsunfall. Das teilte die Polizei mit.

Missglücktes Überholmanöver - acht Verletzte

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand wollte der Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs beim Überholen einem stehenden Auto ausweichen, touchierte dieses und prallte dann in das Heck eines vorausfahrenden Lastwagens.

Alle acht Insassen im Löschzug wurden verletzt, drei davon schwer. Alle seien in Krankenhäuser gebracht worden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Oberndorferstraße in Landshut musste gesperrt werden

Ein Sprecher der Feuerwehr Landshut sagte, bei dem Betriebsunfall, zu dem sie eigentlich unterwegs gewesen seien, hätten sich die Betroffenen bereits selber helfen können. Deswegen seien weitere Einsatzfahrzeuge dann zu dem Verkehrsunfall umgeleitet worden. Die verunglückten Feuerwehrleute gehören zur Freiwilligen Feuerwehr des nahe gelegenen Marktes Altdorf (Landkreis Landshut).

Die vielbefahrene Oberndorferstraße in Landshut musste gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen im Stadtgebiet.