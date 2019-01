Landshut: Stress wegen Strebs

Stress wegen der Strebs - der herrscht gerade in Landshut. Bürger laufen Sturm, weil sie horrende Straßenerschließungsgebühren befürchten. Hintergrund ist, dass die Städte wegen einer neuen Gesetzeslage nur noch bis März 2021 solche Gebühren von Anwohnern für Straßen verlangen, die bis dahin endgültig fertig- und ausgebaut werden.

20.000 Euro Gebühren pro Grundstück

Acht Straßen sind in Landshut von den Gebühren betroffen - wenn sie denn ausgebaut werden. In einem Schreiben des Amtes für Finanzen in Landshut heißt es, dass beispielsweise für eine der acht betroffenen Straßen, die Hagrainerstraße-Ost, mit 1,8 Millionen Euro gerechnet werde. Sie ist somit die teuerste - und steht auf der Priorisierungsliste der Verwaltung an erster Stelle. Die Stadt erstattet zehn Prozent bei den Gebühren, also bleibt noch eine Summe von 1,62 Millionen Euro an Gebühren, die die Betroffenen allein in der Hagrainerstraße-Ost zahlen müssten. Die Straße hat ungefähr 80 Grundstücke, was einem Mittelwert von 20.000 Euro pro Grundstück ausmacht. Diese Zahl findet auch die Landshuter Stadträtin und Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete Jutta Widmann.

Bürger wehren sich gegen Gebühren

Anwohner sagen, dass derartige Summen ihre Existenz gefährden. Viele müssten erst einmal einen Kredit dafür aufnehmen - wenn sie ihn denn überhaupt bekommen. Außerdem finden es die Betroffenen schlicht ungerecht: Jahrzehntelang habe sich nichts an den alten Straßen getan, jetzt würden die Anwohner vor März 2021 noch schnell zur Kasse gebeten. Auch die Abgeordnete Jutta Widmann meint, dass diese Straßen nicht auf der Agenda wären, wenn die Fristsetzung nicht wäre. Deswegen haben Betroffene auch eine Online-Petition gestartet und sammeln Unterschriften dagegen. Anwohner der Hagrainerstraße-Ost beispielsweise treffen sich zudem regelmäßig, um über Aktuelles zu sprechen, wie auch am vergangenen Sonntag: Sie haben sich auf den heutigen Infoabend vorbereitet.

Anwohner sind gewappnet

Die Anwohner rechnen nicht mit einem Umdenken der Stadt. Sie bezeichnen den heutigen Abend als "Pflichttermin für die Stadt Landshut". Aber die Betroffenen wollen dennoch ihre Argumente vorbringen. Diese können in zwei Punkte gegliedert werden:

1. In einem Schreiben vom Innenministerium vom 6.11.2018, das dem BR vorliegt, heißt es, dass kein Zwang zur Erschließung von derartigen alten Straßen bei Kommunen besteht. Damit wollen Anwohner das Argument der Stadt entkräften, die bisher meinte: Wir sind rechtlich zur Erschließung verpflichtet.

2. Der Landshuter Bausenat hat in einem Schreiben aus dem Jahr 2011, das dem BR vorliegt, fünf Kriterien aufgestellt, die bei derartigen Ausbauprojekten priorisiert werden müssten. An dritter Stelle steht: Ausbauwunsch der Anlieger. Der liegt soweit nicht vor, wie die Anwohner betonen.