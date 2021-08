Landshut: Streit um großangelegte Baulandausweisung

In Landshut bahnt sich ein Streit um ein großes neues Wohnbaugebiet im Osten der Stadt an: Während die Stadt hier neue Bauflächen ausweisen will, wittern Umweltverbände einen Verstoß gegen Naturschutzrichtlinien und wollen am Dienstag bei einer Pressekonferenz das weitere Vorgehen erläutern.

Früherer Truppenübungsplatz als neues Wohngebiet?

Die sogenannte Ochsenau ist eine knapp 50 Hektar große steppenähnliche Landschaft mit weiten offenen Flächen im Isartal im Osten der Stadt Landshut. Das Gelände diente bis zum Abzug der Bundeswehr aus Landshut als Truppenübungsplatz. Auf rund 20 Hektar Fläche will die Stadt hier Wohnraum für etwa 850 Menschen ausweisen. Das entspricht der Größe von rund 30 großen Fußballfeldern. 20 Prozent der Flächen sollen für den sozialen Wohnungsbau vorgehalten werden.

Widerstand wächst

Der Landesbund für Vogelschutz sowie der Naturwissenschaftliche Verein Landshut wittern in der geplanten Ausweisung als Bauland einen Verstoß gegen europäisches und nationales Naturschutzrecht. Die steppenähnlichen Magerrasen-Flächen könnten nicht einfach zu Bauland gemacht werden. Landesbund für Vogelschutz und Naturwissenschaftlicher Verein stellen heute weitere Schritte gegen das Projekt vor.