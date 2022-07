Landshut: Stadtrat beschließt Ende der Jugendherberge

Die Stadt Landshut wird den Betrieb der Jugendherberge im historischen Ottonianum einstellen. Das hat der Stadtrat in der Plenarsitzung am Freitag beschlossen. In Abhängigkeit der Personalverfügbarkeit wird der Herbergsbetrieb spätestens am 31. Dezember des Jahres beendet. Anschließend, so der Beschluss, werde die Veräußerung des Ottonianums oder die Vergabe im Erbbaurecht geprüft.

Hitzige Debatte im Stadrat um Jugendherberge

Dem Beschluss ging eine hitzige Debatte voraus. Mehrfach wurde Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos) vorgeworfen, sich nicht ausreichend für den Erhalt einer Jugendherberge am Standort Landshut eingesetzt zu haben. Tobias Weger-Behl (Grüne) kritisierte: "Andere Städte stellen die Frage: Was können wir für unsere Jugendherberge tun? In diese Richtung sollte die Debatte gehen, statt immer nur zu sagen, man könne sich das nicht leisten." Gerd Steinberger (SPD) ergänzte: "In den Augen der Kämmerer und der Stadtführung leuchten jetzt schon die Dollarzeichen für das, was sie durch den Verkauf des Ottonianums bekommen werden."

OB: Jugendherberge besser unter privatem Träger

Oberbürgermeister Putz erklärte: "So schön es wäre, eine Jugendherberge zu haben, wir reden hier von einer freiwilligen Leistung." Schulen und Kindergärten hingegen seien Pflichtaufgaben. Um diese müsse sich die Stadt zuerst kümmern. "Wir müssen sagen, wie die finanziellen Rahmenbedingungen aussehen", so Putz, "erst dann kommen die freiwilligen Aufgaben".

Zwar erachtet die Stadt den Betrieb einer Jugendherberge oder einer vergleichbaren Einrichtung weiterhin als wichtig, das geht aus dem Beschluss hervor. Dann aber solle es unter privater Trägerschaft weitergehen. Derzeit ist die Stadt Landshut sowohl Eigentümerin des Gebäudes, als auch Trägerin der darin untergebrachten Jugendherberge.

Bürgerbegehren für den Erhalt der Jugendherberge?

In der Übergangszeit zwischen der Betriebseinstellung der Jugendherberge und der Eröffnung einer neuen Einrichtung wird außerdem das städtische Amt für Wirtschaft, Marketing und Tourismus damit beauftragt, ein Übergangskonzept zu entwickeln. Dafür sollen mögliche Investoren ausfindig gemacht werden.

Durch die bevorstehende Schließung des jetzigen Standorts befürchten mehrere Stadträte den langfristigen Verlust der Jugendherberge in Landshut. Grünen-Stadträtin Sigi Hagl erklärte dem BR, ihre Fraktion werde nun prüfen, mit einem Bürgerbegehren für den Erhalt einer Jugendherberge in Landshut zu kämpfen.