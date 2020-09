Corona-Infektionen: Landshut reißt Obergrenze

Wie Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP) am Sonntag auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt hat, hat die Stadt Landshut am Wochenende den kritischen Wert von 50 der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten: Er liegt für die Stadt nun bei 53,9. Das bedeutet: Innerhalb von sieben Tagen sind in Landshut mehr als 53 Corona-Fälle pro Hunderttausend Einwohner registriert worden.

Auswirkungen auf Schulstart?

Laut Oberbürgermeister Alexander Putz werden deshalb heute weitere Kontaktbeschränkungen in Kraft gesetzt, gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und der Regierung von Niederbayern. Welche Auswirkungen das auf den morgigen Schulbeginn hat, ist noch unklar.

Kontaktbeschränkungen in der Stadt Landshut

Vorige Woche war bereits der Frühwarnwert von 35 in Landshut überschritten worden. Seitdem dürfen sich in der Öffentlichkeit nur noch maximal fünf Personen oder Angehörige aus zwei verschiedenen Haushalte treffen.