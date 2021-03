Landshut: Offenbar Corona-Testzentrum in Brand gesteckt

Unbekannte haben anscheinend versucht, einen Pavillon des Test- und Impfzentrums im Landshuter Stadtteil Schönbrunn in Brand zu setzen. Wie die Polizei mitteilt, stellte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf seinem Rundgang am frühen Samstagmorgen an mehreren Stellen Brandschäden fest. Das Feuer soll von selbst wieder ausgegangen sein. Verletzt wurde niemand. In dem Pavillon sollen Stühle gestanden haben. Es entstand nur ein geringer Sachschaden.

Aufbruchspuren an Container

Außerdem entdeckte die Polizei im Zuge der Ermittlungen Aufbruchspuren an einem Container in der Nähe. Ob diese im Zusammenhang mit dem Brand stehen oder ob es sich um eine ältere Beschädigung handelt, ist noch unklar.

Zeugen gesucht

Die Polizei fahndete in der Nacht mit mehreren Streifen nach möglichen Verdächtigen und hofft jetzt auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Personen, die zwischen Mitternacht und zwei Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Landshut zu melden.