Landshut: OB präsentiert Sturzflutrisikomanagement-Gutachten

Nach dem verheerenden Unwetter in Landshut am Dienstagabend will Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos) am Freitag im Bausenat das Ergebnis eines wenige Tage alten Sturzflutrisikomanagement-Gutachtens präsentieren.

OB Putz: "Das Problem ist nicht neu"

Auch werde man über mögliche Maßnahmen zur Reduktion des Risikos diskutieren, sagte Putz dem BR am Donnerstagnachmittag. Bei dem Gutachten handle es sich um einen Risikobericht, bei dem vor allem die kritischen Hanglagen analysiert und die Regenmengen errechnet werden. Putz bezeichnet es als "Ironie des Schicksals", dass die Ergebnisse des Gutachtens, das die Stadt vor zwei Jahren beauftragt hatte, ausgerechnet jetzt vorliegen:

"Das Problem ist ja nicht ganz neu. Wir haben solche Schäden schon gehabt. Allerdings in so einer Massivität hat es noch nicht stattgefunden." Landshuts OB Alexander Putz

Dass die Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen am Tag nach dem Unwetter mittels eines Dringlichkeitsantrags ein solches Starkregen-Risikomanagement forderten, darüber schmunzelt Putz. "Die fordern was, was wir vor drei Jahren einstimmig beschlossen haben, da haben die Grünen sogar mitgestimmt." Auch über die Vorwürfe, die Flächenversiegelung sei schuld an den Überschwemmungen, kann Putz nur den Kopf schütteln. In den Augen des Oberbürgermeisters haben die Überschwemmungen wenig mit der Bebauung zu tun: "Wenn man ein bisschen rational und sachlich die Problemlage analysiert, wird man sehen, dass die Wassermengen hauptsächlich von Hängen kommen, die grün bewachsen sind und von sehr vielen landwirtschaftlichen Flächen."

Schäden lassen sich trotz Maßnahmen nicht komplett vermeiden

Man werde sich jetzt die Ergebnisse des Gutachtens im Detail anschauen und mit den empfohlenen Maßnahmen beschäftigen, so Putz. Unter anderem müsse man sich überlegen, wie man bei einem nächsten Starkregenereignis den Abfluss bremsen könne. Auch über die Art der angebauten Feldfrüchte müsse man sich laut Putz Gedanken machen: "Wir alle wissen, dass sehr viele Monokulturen, sehr viel Mais-Bepflanzung, im Rosental übrigens auch sehr viel Soja-Bepflanzung, da ist. Das sind keine Feldfrüchte, die eine große Speicherkapazität haben." Trotz möglicher Maßnahmen - ganz vermeiden ließen sich solche Ereignisse wie am Dienstagabend laut dem Oberbürgermeister auch in Zukunft nicht.