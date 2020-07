Landshut: Hund in der prallen Sonne im Auto eingesperrt

Immer wieder kommt es vor, dass Hundehalter ihr Tier trotz Hitze im geparkten Auto zurücklassen - oft ohne Wasser und ausreichend geöffnete Fenster. So ein Fall hat in Landshut nun Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Auto stand in der prallen Sonne

Einen Hundehalter aus Sachsen-Anhalt erwartet eine Anzeige: Er hatte seinen Hund am Sonntagnachmittag bei Hitze in seinem verschlossenen Auto zurückgelassen. Das meldet die Polizeiinspektion Landshut. Besorgte Bürger hatten die Polizei über das in der Alten Regensburger Straße geparkte Fahrzeug informiert: Der Pkw stände in der prallen Sonne.

Schäferhund-Mischling hatte kein Wasser mehr

Die Beamten fanden vor Ort einen Schäferhund-Mischling, der kein Wasser mehr hatte. Das leicht geöffnete Fenster war mit Stoff verschlossen. Zunächst war der Hund noch aktiv im Fahrzeug, legte sich dann aber benommen im Fußraum ab. Nachdem der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde die Feuerwehr angefordert, um das Auto zu öffnen.

Feuerwehr sollte das Auto aufbrechen

Zeitgleich mit der Feuerwehr traf dann auch der Hundehalter ein. Er zeigte sich uneinsichtig und meinte, er würde den Hund öfter bis zu zwei Stunden im Fahrzeug lassen. Auf ihn wartet nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.