Landshut: Gericht verhängt Bewährungsstrafe gegen Polizistin

Im Prozess um eine angeklagte Polizistin aus Landshut ist am frühen Montagnachmittag nach fünf Monaten Verhandlung am Landgericht Landshut das Urteil gefallen. Die mittlerweile vom Dienst suspendierte 46-jährige Beamtin wurde wegen Beihilfe zum Wohnungseinbruchdiebstahl in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt.

In den anderen Anklagepunkten, unter anderem Bestechlichkeit, wurde die Polizistin freigesprochen. Der Vorwurf, die 46-Jährige soll kinder- und jugendpornografisches Material besessen haben, wurde aus Mangel an Beweisen fallengelassen.

Infos über Polizeicomputer besorgt

Bei ihren Einbrüchen hatte die Frau zusammen mit ihrer damaligen Lebensgefährtin Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhäusern gestohlen. Zur "Vorbereitung" durchforstete die 46-Jährige zuerst Traueranzeigen, um dann ungestört in die Häuser Verstorbener eindringen zu können. Die jeweiligen Adressen der Verstorbenen besorgte sie sich über einen Polizeicomputer im polizeilichen Informationsportal INPOL und gab sie an ihre damalige Lebensgefährtin weiter.

Einbrüche in Landshut und Essenbach

Diese hatte die Einbrüche in Häuser in Landshut und Essenbach gestanden und angegeben, sie gemeinsam mit der Polizistin begangen zu haben. Die Beamtin räumte lediglich ein, die Daten aus dem Polizeicomputer abgefragt zu haben. Ob sie selbst auch vor Ort war, konnte nicht nachgewiesen werden. Allerdings habe sie nach Überzeugung der Richter das Diebesgut anschließend selbst mit verwertet.

Massive Geldprobleme

Die Polizistin soll laut Gericht massive Geldprobleme gehabt haben, was wiederum als Tatmotiv gewertet wurde. So sollen laut Staatsanwaltschaft unter anderem mehrere Casino-Gänge der Grund für ihre "chronische Geldnot" gewesen sein.

Eine Entschuldigung zum Schluss

Am Ende der Plädoyers richtete die 46-Jährige ihre Worte an den zuständigen Richter: "Ich will nicht jammern, aber ich bin drei Jahre durch die Hölle gegangen." Ihre Familie und Lebensgefährtin hätten ihr dabei geholfen, diese Zeit zu überstehen. Auch entschuldigte sie sich bei den Geschädigten, sie bereue ihre Taten jeden Tag.

Wie es mit der 45-Jährigen beruflich weitergeht, ist derzeit offen. Ob sie als Polizistin weiterarbeiten darf, entscheidet nun die zuständige Disziplinarbehörde.