vor 37 Minuten

Landshut: Feuerwehr warnt vor Bränden - Grillverbot angeordnet

Mit der Trockenheit steigt die Gefahr von Waldbränden. Davor warnt die Landshuter Feuerwehr jetzt in einer Mitteilung die Bürger und bittet um erhöhte Vorsicht in und um Landshut. Auch ein Grillverbot in der Gretlmühle ist wieder verhängt worden.