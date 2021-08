Landshut: Das System "Drachenburg"

Kaputte Balkone, zugemauerte Fenster: Die "Drachenburg" ist ein maroder Bau am Rande der Landshuter Innenstadt in der Luitpoldstraße 32. Sie ist ein Schandfleck in dem bis vor drei Wochen noch gut 200 Menschen lebten, die meisten von ihnen aus Rumänien. Ende Juli dann nach jahrelanger Auseinandersetzung zwischen Stadt und Eigentümern der Schlussstrich: Es kam zur Nutzungsuntersagung.

Alle Bewohner mussten ausziehen

Alle mussten raus - so auch Georgiana Dumitru und ihre Familie. Ihnen blieben drei Tage, um auszuziehen.

"Das war sehr schlecht. Ich hatte da so viele Sachen. Es war schlecht für alle. Für alle!" Georgiana Dumitru, Frühere Bewohnerin der "Drachenburg"

Fürs Erste ist die Familie nun in einem Kloster untergekommen. Anfangs mussten sie sogar in eine Notunterkunft. Die hat die Stadt in einer früheren Unterbringung für Flüchtlinge eingerichtet. Die Notunterkunft sei zwingend notwendig, sagt Stadtrat Ludwig Schnur, der an der Räumung der "Drachenburg" beteiligt war.

Vermieter nicht vertrauensvoll?

Vor allem der fehlende Brandschutz sei ausschlaggebend gewesen, mehrere Gutachten hätten attestiert, dass für die Bewohner Lebensgefahr bestehe. In so einem Fall seien eigentlich die Vermieter verpflichtet, für Ersatzwohnungen zu sorgen: "Wer die Personen kennt, die hinter dem Objekt stehen und die es vermietet haben, dem wurde klar, dass diejenigen nicht die vertrauensvollen Vermieter sind, die sich dann um Ersatzwohnungen kümmern. Und aus Sicht der Stadt wäre es natürlich völlig fahrlässig gewesen, wenn man sich nicht auf diese Position einstellt.", so Stadtrat Schnur.

Ehemalige Mieter haben Ansprüche gegen Vermieter

Fast alle Mietverträge wurden mit der Landshuter La Mari GmbH geschlossen – die aber kümmere sich nicht, verteile stattdessen Barzahlungen, um die Mieter zum Schweigen zu bringen. Die Geschäftsführerin der La Mari GmbH wollte sich im Gespräch mit dem BR nicht zu den Vorwürfen äußern. Neben einer Ersatzwohnung hätten die Mieter eine Vielzahl an Ansprüchen gegen die Vermieter, sagt Rechtsanwalt Oliver Wunsch. Diese reichen von den Übernahme der Umzugskosten bis hin zu Schadensersatzzahlungen.

1.300 Euro Miete im Monat für eine baufällige Wohnung

Doch es geht noch weiter: Wunsch hatte mehrere Familien aus der "Drachenburg" beraten, kennt deren Verträge. Bis zu 1.300 Euro waren pro Monat fällig. Die Notlage derer, die sonst in Landshut keine Wohnung finden, wurde eiskalt ausgenutzt.

"Mietverträge, die zum einen überteuert waren, zum anderen unzulässige Laufzeiten enthalten haben - es waren ja Kettenverträge. Mit denen wurde dann über jede Verlängerung versucht, eine höhere Miete zu erzielen. Und das ist definitiv unzulässig." Oliver Wunsch, Rechtsanwalt

Verträge, die auch dem Jobcenter Landshut vorgelegt wurden. Rund jede dritte Wohnung wurde anteilig oder vollständig mit Steuergeld finanziert, insgesamt rund 16.000 Euro im Monat. Auf BR-Anfrage gibt das Jobcenter an: "Sämtliche uns vorgelegte Mietverträge des Komplex Luitpoldstraße 32 wurden auf Angemessenheit geprüft. […] Alle Fälle waren nicht zu beanstanden."

Auch die Beteiligung des Landshuter Schlachthofs wirft Fragen auf. Entgegen früherer Aussagen hatten die Betreiber bis zuletzt Mitarbeiter in der "Drachenburg" untergebracht. Zur behördlich bestätigten "Lebensgefahr" im Gebäude erklärt ein Pressesprecher: "Für die von uns gemieteten Wohneinheiten war uns der genannte Umstand in dieser Deutlichkeit nicht bekannt und auch nicht mitgeteilt."

Stigma "Drachenburg": Unmöglich, eine andere Wohnung zu finden

Die Spannungen im Umfeld der "Drachenburg" hat auch Christina Meindl jahrelang miterlebt – als Nachbarin und auch als Schulleiterin der Grund- und Mittelschule im Viertel. Einmal kam eine Bewohnerin zu ihr in die Schule, meldete völlig verängstigt ihr Kind ab und verschwand noch am gleichen Tag in Richtung Rumänien. Das bleibe im Gedächtnis: "Erst einmal die Panik der Frau. Und dann, dass es Monatsende war und sie gesagt hat, sie muss sofort aus Landshut weg – das hat uns Sorgen gemacht, weil wir dann auch gedacht haben: Unter welchen Bedingungen ist denn jetzt diese Ausreise zustande gekommen?"

Bedingungen, aus denen Familie Dumitru nur durch die Räumung entkommen konnte. Denn aus der "Drachenburg" heraus eine andere Wohnung zu finden, gilt als unmöglich – zu groß ist das Stigma. Mit Unterstützung der Stadt hat Familie Dumitru nun Aussicht auf eine Wohnung ab Oktober. Das Kapitel "Drachenburg" hingegen ist für sie geschlossen.