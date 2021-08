Landshut: Das Ende des Systems "Drachenburg"

Vor rund einer Woche suchten drei Familien arabischer Herkunft den Landshuter Rechtsanwalt Oliver Wunsch auf. Sie alle wohnten in der Luitpoldstraße 32. Eine berüchtigte Adresse in der Stadt - bekannt ist das Haus unter dem Namen "Drachenburg". Mittlerweile wurde der marode Wohnblock geräumt.

Bau-Mängel nicht behoben, kaputte Fenster einfach zugemauert

Die Familien, die den Anwalt aufsuchten, brauchten Hilfe: Es seien Zettel im Gebäude aufgehängt worden, in deutscher und rumänischer Sprache, nicht aber auf Arabisch. Alle Bewohner – die meisten davon aus Osteuropa – seien in Aufruhr, viele verließen seither fluchtartig das Gebäude. Rechtsanwalt Wunsch musste vermitteln: Die Stadt hatte eine Nutzungsunterlassung gegen die Mieter verhängt. Binnen weniger Tage musste die "Drachenburg" geräumt werden.

Die Stadt Landshut sah Ende Juli keinen anderen Weg mehr. Über Jahre hinweg wurde den Eigentümern die Gelegenheit gegeben, Missstände zu beseitigen. Immer wieder wurden neue Fristen verhängt, viele sprachen längst von einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Stadt und Eigentümern. Bauliche Mängel wurden aber nur provisorisch und mit billigsten Materialien behoben. Die "Drachenburg" sei völlig marode und gleiche mehr einer Ruine – an anderen Stellen wiederum eher einem Rohbau, bei dem kaputte Fenster schlicht zugemauert wurden.

Fehlender Brandschutz führte zur Räumun g der "Drachenburg"

Entscheidend für den drastischen Schritt war am Ende der fehlende Brandschutz. Das attestierten auch zwei Gutachten, eines davon ausgestellt durch die Landesgewerbeanstalt. Die sprach von einer "erheblichen Gefahr für Leib und Leben". "Unser Handlungsspielraum tendierte deshalb gegen Null", erklärt Landshuts Baudirektor Johannes Doll.

Die letzten verbliebenen Mieter verbrachten noch die Nacht auf Montag in der "Drachenburg", seither ist der Wohnblock verwaist, auch die Schlösser wurden ausgetauscht. Von den gut 200 Menschen, die in den 66 Wohnungen lebten, ist mehr als die Hälfte in eine Notunterkunft ausgewichen. Die wurde von der Stadt eingerichtet, obwohl eigentlich die Vermieter für eine Ersatzwohnung sorgen müssten.

Die Notunterkunft habe die Stadt immer im Hinterkopf gehabt, erklärt Stadtrat Ludwig Schnur (CSU/LM/JL/BFL): "Wer die beiden Hauptakteure und deren Gebaren im Komplex Drachenburg kennt, der musste damit rechnen, dass die Bewohner der Drachenburg im Fall einer Nutzungsuntersagung nicht versorgt werden."

Stadt Landshut sorgte für Notunterkünfte

Hätte sich die Stadt nicht selbst gekümmert, wäre jetzt ein Großteil auf der Straße und vorübergehend wohnungslos, da ist sich Schnur sicher: "Deshalb wäre es auch fahrlässig gewesen, sich nicht auf den Umstand vorzubereiten."Zwischenzeitlich kommt in Landshut immer wieder eine Frage auf: Hat die Stadt zu lange mit der Räumung gewartet? Schließlich seien die baulichen Mängel bekannt, ein früheres, hartes Durchgreifen also möglich gewesen. Für Ludwig Schnur ist das eine schwierige Frage: "Primär trifft es nicht den Eigentümer, sondern den Mieter am härtesten."